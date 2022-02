Lorsque les policiers sont arrivés dans ce quartier normalement paisible d'Estaimpuis, afin de constater les faits, le prévenu, présent à sa fenêtre, a crié vers les agents, qu'il ne possédait pas d'arme. De plus, lors de son audition devant les services de police, le prévenu a déclaré qu'il s'agissait d'une lampe de poche et non d'une arme. Le discours de la partie civile semble pourtant prouver le contraire. Après une perquisition, aucune arme n'a toutefois été retrouvée au domicile d'Alex.

Le prévenu possède un casier judiciaire assez important. Ce dernier est notamment connu du tribunal pour port d'arme et pour coups et blessures. Selon le représentant du ministère public, Alex est une personne dangereuse pour la société ainsi que pour lui-même. "Durant cette fête entre amis, le pire a été évité". Face à ces faits graves, une peine de 18 mois de prison a été requise à l'égard du prévenu. Le jugement sera prononcé le 15 mars prochain.