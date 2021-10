En 2018, des travaux de réfection de la rue Saint-Brice étaient entrepris… Mais 3 ans plus tard, le revêtement de la voirie présente déjà des affaissements et des fissures. "J’avais déjà relevé cette situation, il y a deux ans", relève Xavier Adam (Écolo). "Les affaissements étaient dus à une mauvaise mise en œuvre des impétrants… mais, qu’en est-il des fissures? Ces fissures se sont propagées, et l’hydrocarboné est désormais devenu, à certains endroits, une véritable mosaïque dont les tesselles se désolidarisent de leur support! Si la météo est un peu rigoureuse cet hiver, la route sera à refaire…"

Daniel Senesael rappelle que ces travaux avaient été réalisés après des interventions opérées par les impétrants. "Les nombreuses ouvertures de voiries par les impétrants avaient fortement endommagé la surface de roulement sur le bord droit de la voirie, en direction d’Estaimbourg", précise le bourgmestre. "Cette voirie présentait en effet des différences de niveaux dues à ces interventions, ce qui engendrait un inconfort pour les usagers, mais également pour les riverains à cause du bruit et des vibrations générées."

À l’époque, des remplacements ponctuels de fondation ainsi qu’un resurfaçage, à savoir le retrait de l’asphalte et la remise en place d’une nouvelle couche d’asphalte, avaient été réalisés. "Mais, à ce jour, nous constatons effectivement un faïençage de cet asphalte et si on observe bien, on remarque que cette fissuration retrace le passage des impétrants, une tranchée longeant la voirie et quelques raccordements pour les particuliers."

Pas de solution miracle

Le bourgmestre annonce que des travaux sont prévus en 2022. "Il s’agira d’un enduisage de la voirie, soit un traitement de surface consistant à fixer sur le revêtement existant une mosaïque de gravillons à l’aide d’une couche de liant préalablement étendue, signale Daniel Senesael. Cela permettra de limiter l’impact de faïençage sur la durabilité de la voirie, mais à moins d’un renouvellement total de la voirie, ce traitement superficiel ne permettra pas de supprimer la fissuration de la couche de roulement qui est due à la diversité des fondations présentes ainsi qu’au charroi intensif qui fait souffrir la fondation historique existante."

Les coussins berlinois seront retirés

Lors du conseil communal du mois dernier, Patrick Van Honacker (Pour Vous) avait relayé les plaintes de riverains de la rue Saint-Brice qui déploraient les vibrations et dégradations aux habitations occasionnées par la circulation et le passage des véhicules lourds sur les coussins berlinois installés le long de la route.

"Bien que ces coussins berlinois avaient été posés suite à une demande citoyenne relayée par une pétition de presque l’ensemble des riverains concernés, en ce compris, ceux qui se plaignent à présent, le Collège communal a marqué son accord sur l’enlèvement desdits coussins", annonce le bourgmestre Daniel Senesael. "Ce qui coûtera à la commune la somme de 15 000 euros. Par ailleurs, en vue de diminuer la vitesse de cette rue, une proposition d’installation de chicanes à l’entrée du village sera soumise à l’inspecteur de la sécurité routière du SPW."