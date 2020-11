Estaimpuis: le repassage gratuit pour le personnel soignant estaimpuisien ! Mouscron - Comines M. Del. L'asbl Impact, via Flash Repassage, veut remercier le personnel soignant en cette nouvelle période sensible. © SHUTTERSTOCK

Comme cela avait été le cas lors de la première vague de l'épidémie de Covid-19 en Belgique, la solidarité est une nouvelle fois au beau fixe. En effet, alors que le personnel médical est de nouveau confronté à une charge de travail épouvantable en cette deuxième vague, des actions se mettent en place pour le soutenir.



Ainsi, l'asbl Impact offre le repassage du personnel soignant domicilié au sein de l'entité estaimpuisienne, ce compris les infirmiers et aides-soignants à domicile et en maison de repos.



"En signe de solidarité avec les membres du personnel soignants des hôpitaux, avec les infirmiers et infirmières à domicile, ou encore avec les infirmier(ère)s et aides-soignants des maisons de repos, domiciliés au sein de l'entité d'Estaimpuis, l'asbl souhaite leur faire gagner du temps dans leurs tâches quotidiennes", confirme Frédéric Di Lorenzo, président de l'Impact.



L'asbl, et plus précisément Flash Repassage, a ainsi décidé de contribuer à leur bien-être en repassant leur linge gratuitement. "Une belle manière de les remercier pour les efforts exceptionnels qu'ils fournissent en cette période sensible de pandémie."



Pour bénéficier de ce service, il suffit aux personnes concernées de téléphoner à l'Impact au 056.482.020 ou d'envoyer un mail à info@limpact.be afin de décliner leur identité. Une confirmation écrite leur sera alors envoyée.