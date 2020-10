Estaimpuis: les complexes sportifs et la piscine fermés, pas les écoles Mouscron - Comines M. Del. Différentes mesures ont été prises par le collège communal estaimpuisien. © SHUTTERSTOCK

Ce samedi, le collège communal a décidé de plusieurs mesures suite aux annonces fédérales et régionales liées à la situation sanitaire.



Ainsi, contrairement à ce qui a notamment été annoncé à Pecq ce vendredi et à Mouscron le lendemain, les écoles, l'accueil extrascolaire et l'accueil de la petite enfance restent pour le moment ouverts.



Par contre, il n'en est pas de même pour les complexes sportifs et la piscine qui sont quant à eux fermés jusqu'au 19 novembre au moins. Les entraînements Je Cours Pour la Forme sont ainsi annulés jusqu'à la fin de l'année.



La maison communale reste ouverte mais les services ne sont désormais plus accessibles que sur rendez-vous. Une exception sera néanmoins faite pour le service Population même si les rendez-vous sont prioritaires et privilégiés.



Au niveau politique, le conseil communal de ce lundi 26 octobre est maintenu et le public pourra y assister. Les conseillers se réuniront cependant au sein du complexe sportif de Néchin.



Enfin, le concert Made in Belgium est maintenu ce dimanche mais limité à quarante personnes. La marche nocturne du 30 octobre est annulée au même titre que toutes les expositions qui ne pourront pas se tenir d'ici à la fin de l'année. Tout comme les cérémonies des nouveaux habitants et des mamans.