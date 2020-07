“Estaimpuis ne doit pas devenir une zone rouge !” Mouscron - Comines M. Del. © FACEBOOK

Le masque est devenu obligatoire et systématique au sein de l’espace public.



La commune d’Estaimpuis se veut décidément très proactive en cette période où le virus Covid-19 regagne du terrain. Après avoir imposé le port du masque pour pouvoir se promener au sein du domaine de Bourgogne, la commune a décidé d’aller encore un peu plus loin.



En effet, depuis ce lundi, le port du masque est systématique et obligatoire sur le territoire de la commune. En clair, dès qu’une personne circule dans l’espace public, il devra porter le masque.