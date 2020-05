Estaimpuis: pas de 11e édition pour le Salon Saveurs et Nature mais une rétrospective © DR Mouscron - Comines M. Del.

Les organisateurs ont voulu mettre à l'honneur les producteurs qui sont fidèles à l'événement. Événement incontournable, le salon Saveurs et Nature devait ouvrir les portes de sa 11e édition le 10 mai, jour de la Fête des Mères comme chaque année.



Covid-19 oblige, les organisateurs ont décidé d’annuler le rendez-vous dès le début du confinement. Selon l’échevine de l’Environnement, Adeline Vandenberghe, "il était inconcevable de mettre en péril la santé des participants et des citoyens".



Ce salon, auquel participent près de quarante producteurs locaux, artisans et associations de préservation de la nature, accueille en effet plus d’un millier de visiteurs.



En l’absence, une rétrospective 10 ans déjà est disponible ! Chaque jour, sur la page Facebook Estaimpuis Environnement, se profileront les participants qui n’ont pas manqué ce rendez-vous. Ainsi, avec les liens, il sera possible de retrouver celles et ceux qui ont comblés les visiteurs.



"Cette annulation a été un crève-cœur, ce salon offre avant tout une vitrine supplémentaire sur le savoir-faire de nos producteurs et sur le travail quotidien des personnes sensibilisées à l’environnement", soulève l'échevine, agricultrice à la fibre environnementale



Une tristesse partagée par les organisateurs qui, depuis 10 ans, s’investissent sans compter pour que cette journée soit exceptionnelle en découvertes, en rencontres.



Le salon Saveurs et Nature et ses participants vous donnent d’ores et déjà rendez-vous le dimanche 9 mai 2021, jour de la Fête des Mères, sur la place des Templiers à Saint-Léger !