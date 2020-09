Après le départ de Tatiana Stellian pour la capitale, c’est un nouveau retrait politique qu’enregistre le groupe Ecolo Estaimpuis. À 37 ans, Pauline Trooster tire sa révérence.

“Je suis au regret de vous annoncer mon retrait de la vie politique… Suite à un changement au travail, je ne peux plus me permettre de rejoindre les jeunes que j’encadre après 18h. Travailler la nuit demande de nombreux sacrifices et il m’est devenu impossible de participer au conseil communal. Je ne peux déjà quasiment plus assister aux commissions de la commune et aux réunions de la locale organisée en soirée. C’est vraiment très attristée que, après presque 15 années de mandat, je dois mettre un pas de côté.”

Plus tôt que prévu

Cette annonce était normalement prévue dans un an suite à un déménagement programmé. “Ecolo Estaimpuis a donc dû réagir plus tôt… conscient qu’il perd une de ses forces vives. Sans doute l’une des rares à oser s’exprimer ouvertement en public face au maïeur de la cité. Il n’y a pas à dire, les prises de bec avec l’autorité en place manqueront dans l’enceinte de la maison communale”, avance Ecolo

Précisons encore que Pauline Trooster est coprésidente à la Régionale Wallonie Picarde