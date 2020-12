Estaimpuis retenue dans le cadre de l'appel à projet POLLEC Mouscron - Comines M. Del. Des subsides seront bientôt alloué à l'engagement d'un coordinateur POLLEC, notamment chargé de l'élaboration et de la mise en place d'un Plan d'Action pour l'Énergie Durable et le Climat. © DUPUIS

La Région wallonne, et plus particulièrement le service coordonnant la Convention des Maires, a retenu la candidature d’Estaimpuis suite à l’appel POLLEC, pour Politique Locale Énergie Climat, proposant de subsidier l’élaboration d’un plan d’action pour l’énergie durable et le climat (PAEDC).



Cet appel avait pour but d'inciter les pouvoirs locaux à engager un coordinateur POLLEC en vue d'élaborer un PAEDC ainsi que de piloter et mettre en œuvre ce dernier dans le cadre de leur engagement dans la Convention des Maires à laquelle le député-bourgmestre Daniel Senesael a voulu souscrire.



"Ce coordinateur POLLEC a pour rôle d’accompagner la Commune dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et le pilotage du PAEDC. Sa fonction est par ailleurs subsidiée à hauteur de 75%, apprend-on du côté de la commune. L’administration communale réalisait d’ores et déjà des actions ponctuelles en faveur de l’énergie et du climat, répondant à chaque fois à une situation précise mais cela permettra une vision claire ainsi qu’une priorisassion des objectifs et des moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Nous souhaitons ainsi poursuivre et étendre nos efforts en concrétisant ceux-ci à travers la mise en place d’un plan d’action en faveur de l’énergie durable et du climat afin de motiver et fédérer toute l’entité autour de la cause énergétique et climatique."



Comme le rappelle encore la commune, adhérer à la Convention des Maires, c'est notamment s'engager à réduire les émissions de CO2, et éventuellement d'autres gaz à effet de serre, sur son territoire d'au moins 40% d'ici 2030 grâce, notamment, à une meilleure efficacité énergétique et à un recours accru à des sources d'énergie renouvelables. C'est également s'inscrire dans une logique de renforcement de sa résilience en s'adaptant aux incidences du changement climatique.



"Afin de traduire ces engagements en actions concrètes, la commune doit appliquer l'approche pas à pas suivante : effectuer un bilan des émissions et une évaluation des risques et vulnérabilités liés au changement climatique, présenter un plan d’action en faveur de l’énergie durable et du climat et, enfin, établir un rapport au moins tous les deux ans à dater de la présentation du plan d’action en faveur de l’énergie durable et du climat, à des fins d'évaluation, de suivi et de vérification."



Daniel Senesael, en tant que député fédéral, membre de la commission parlementaire de l'environnement et du climat, entend donner une impulsion positive dans la lutte contre le réchauffement climatique avec le collège communal.