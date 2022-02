La détresse de Marine Baert est bien compréhensible lorsque l’on voit cet impressionnant chapiteau blanc depuis la rue du Château à Estaimpuis… Après avoir vécu le long des boulevards de Tourcoing, elle rêvait d’un havre de paix, presque à la campagne, pour sa petite famille. Elle y a goûté quelques semaines après avoir acheté sa maison en octobre dernier et y avoir emménagé à la mi-novembre…

Deux mois plus tard, elle voit apparaître d’imposantes structures métalliques juste de l’autre côté de son jardin! "Directement, j’ai pris contact avec la Commune pour savoir ce qui se passait et ce qui était en train de se construire, explique-t-elle. Et là, j’apprends qu’à quelques mètres de chez moi, on construit trois terrains de padel… Un cauchemar alors que je pensais avoir trouvé la maison de mes rêves! Que ce soit l’agence immobilière ou le notaire, à aucun moment, on m’a alertée sur ce projet de construction… N’y vivant pas encore, je n’étais pas amenée à suivre l’actualité estaimpuisienne et donc je n’ai jamais eu connaissance de ce projet."