Estaimpuis soutient ses commerces locaux via une tombola exceptionnelle Mouscron - Comines M. Del. © DELFOSSE

Plus de 21 000€ de cadeaux sont en jeu, dont une voiture Swift comme premier prix.



Ce mardi, une nouvelle grande action destinée à soutenir le commerce local a été lancée à Estaimpuis. En effet, après avoir notamment lancé une prime de 500€ pour les commerces de l'Horeca puis l'opération des Estaim'Chèques, la commune organise une grande tombola en collaboration avec l'asbl Impact, levier du développement économique de l'entité.



"Cette opération a pour but de maintenir et de renforcer les liens qui se sont créés entre les Estaimpuisiens et leurs commerçants, détaille Quentin Huart, échevin du Commerce. Durant cette crise sanitaire, les citoyens sont retournés naturellement vers leurs commerces locaux. Nous voulons les soutenir par le biais de cette action qui incitera notamment à consommer local pour les fêtes de fin d'année."