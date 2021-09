Le conseil communal a approuvé que soit établie, pour les exercices 2022 à 2025, une taxe sur les cannabis (CBD) shops, mais aussi les commerces de nuit. “Pour les cannabis shops, la taxe est fixée à 25 € le m2 de surface commerciale nette, avec un montant maximum de 3 350 € par établissement de 50 m2 et plus, et de 1000 € pour les établissements d’une surface inférieure à 50 m2”, annonce l’échevin Quentin Huart.

Pour le conseiller Bernard Wattez, cette taxe pose question. “En acceptant cette taxe, ne risque-t-on pas de croire que nous acceptons aussi l’existence de ce type de commerce", s’interroge-t-il. "Personnellement, je suis totalement contre, et je ne crois pas que ces malheureux 3 350 € par an pour les établissements de 50 m² ou plus puissent être suffisants pour empêcher ce genre d’établissement de venir s’installer chez nous et de freiner ce type de commerce particulièrement néfaste et lucratif… Je n’ai pas envie que des proches aient la possibilité d’entrer dans un tel endroit !”