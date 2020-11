Estaimpuis: une commission communale vélo pour se pencher sur la mobilité douce Mouscron - Comines M. Del. Les personnes qui souhaitent intégrer cette commission ont jusqu'au 18 novembre prochain pour envoyer leur candidature; © DR

Une attention toute particulière est véritablement accordée à la mobilité douce au sein de la commune d'Estaimpuis. Preuve en est encore avec une commission communale vélo qui va voir le jour à l'initiative de Quentin Huart, échevin de la Mobilité.



Ainsi, si la mobilité douce, et plus particulièrement le vélo, vous intéresse et si vous souhaitez réfléchir et mettre en place des actions liées au développement du vélo à Estaimpuis, alors n'hésitez pas à envoyer votre candidature afin d'intégrer cette commission.



"Résolument tournée vers l'avenir, la commune d'Estaimpuis s'est engagée à définir un plan communal cyclable avec pour ambition de créer, sur le territoire, les conditions propices à la pratique quotidienne du vélo considéré comme un mode de déplacement prioritaire pour répondre aux enjeux de santé, de climat, d'accès et de droit à la mobilité", rappelle Quentin Huart qui explique encore que ce plan communal cyclable sera pensé pour et par les cyclistes qui travailleront au sein de la Commission communal vélo d'Estaimpuis.



Pour intégrer cette dernière, il suffit d'envoyer sa candidature accompagnée d'une lettre de motivation avant le 18 novembre prochain à Quentin Huart, le Premier échevin en charge de la Mobilité, via quentin.huart@estaimpuis.be.