Durant la crise sanitaire de la Covid-19, la commune d'Estaimpuis a mis ses commerçants et indépendants à l’honneur notamment avec l’opération Estaim’chèques à laquelle de nombreux citoyens ont répondu favorablement. Histoire de prolonger ce lien envers le commerce local, des citoyens motivés ont décidé de créer une plateforme reprenant sur le web les différents commerces de l'entité estaimpuisienne. Un site où il sera possible de retrouver entre autres les fermes qui développent la vente directe.



"En tant qu’échevin du Commerce et de l’Économie, je ne peux qu’inviter la population à continuer à se rendre chez nos commerçants afin de les faire vivre et de participer ainsi au changement ! Consommer local a beaucoup d’atouts tant socialement qu’économiquement qu’environnementalement", ajoute l'échevin Quentin Huart. Les concepteurs de cette plateforme permettent de davantage faire connaître ces trésors nichés aux sept coins d’Estaimpuis. "Nos sept villages estaimpuisiens ont une fabuleuse énergie, celle de se développer afin de vous offrir des services et des produits frais et sains !"



Cette plateforme est à retrouver via l'adresse https://estaimpuisnosatouts.wixsite.com/consommer-local. Une manière de pousser la porte des commerces ruraux !

"Que ce soit au détour d’une petite voirie champêtre, au sein d’une magnifique bâtisse agricole ou au centre de nos beaux villages, nos commerces locaux ont ce charme et cette gaieté que nous envient les grandes villes. Le commerce local, on a tous à y gagner !"