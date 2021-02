Face à la crise sanitaire, le Bœuf Gras résiste et passe en mode take away Mouscron - Comines Mickaël Delfosse © D.R.

L'événement, qui réunit traditionnellement plus de 2 500 personnes au sein du Centr'Expo chaque deuxième jeudi du mois de mars, se tiendra cette année sur deux week-ends.



Il y a un peu moins d’un an, et alors que la Covid-19 commençait à fortement toucher le pays, un premier événement symbolique à la cité des Hurlus se voyait être annulé à deux jours de sa tenue : le Bœuf Gras. Cet événement, organisé par le Kiwanis Mouscron le deuxième jeudi du mois de mars, qui réunit en moyenne 2 500 personnes au sein du Centr’Expo et dont les bénéfices sont reversés en faveur de l’enfance de la région, était une nouvelle fois menacé en cette année 2021. Du moins, dans sa forme traditionnelle.



"Nous devions trouver une solution car nous ne pouvions pas continuer à ne rien faire pour l’enfance de notre région, signale Cédric Peridaens du comité organisateur. Nous avons réfléchi à plusieurs idées en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. Cette dernière ne s’améliorant pas vraiment, nous avons décidé d’organiser la 39e édition du Bœuf Gras en mode take-away."



Pour l’occasion, l’événement se déroulera sur deux week-ends, à savoir du 5 au 7 mars ainsi que du 12 au 14 mars. "Nous avons déjà testé la formule lors d’un week-end au mois de janvier. Nous avons ainsi mis en place sur notre site un système de chèques à 15€, pour le plat style brasserie, et à 40€, pour un menu trois services, qui permettait de réserver et de retirer le(s) plat(s) chez les restaurateurs participants. Pour accompagner le tout, Brunin-Guillier nous a sélectionné six vins spécifiques."