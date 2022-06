Le 31 mai dernier, le conseil d’administration annonçait la faillite de l’Excel Mouscron. Une semaine plus tard, le dépôt de bilan était officiellement présenté devant le tribunal de commerce de Tournai. Depuis, Mes Thierry Opsomer et Gauthier Lefebvre ont été désignés comme curateurs.

Le premier d’entre eux nous explique la mission qui leur a été confiée. "Pour nous, le travail est sensiblement le même que dans une entreprise "classique". Car l’Excel Mouscron était une société anonyme. Notre mission est de réaliser tous les actifs de la société, de vendre ce que possède encore le club. Et avec les produits de ces ventes, nous rembourserons les créanciers, selon l’ordre établi par la loi. C’est avant tout cela le but d’une faillite. Quand une société ne sait plus payer, elle est déclarée en faillite afin d’éviter la foire d’empoigne et la course aux paiements sur base d’huissiers."