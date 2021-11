Ces derniers temps, le centre d’accueil de demandeurs d’asile Fedasil Mouscron a surtout fait parler de lui par les faits de violences et les incivilités commis par quelques-uns de ses résidents et dénoncés par les autorités communales. Mais derrière les murs de l’ancien Refuge, de beaux projets voient aussi le jour.

"En dehors de ces polémiques et des discussions entre Fedasil et les autorités mouscronnoises, la vie doit continuer au sein du centre et nous devons continuer à soutenir nos résidents, à leur proposer des activités et à mener des projets avec eux pour favoriser leur intégration, relève Mouâd Salhi, chargé de communication. Il ne faut pas non plus englober tous les résidents dans ces histoires parce que la très grande majorité d’entre eux ont envie de s’intégrer chez nous, de travailler, de participer à la vie associative mouscronnoise, etc. C’est pour cela qu’en menant des projets ouverts à tous, comme ce défilé de mode, on peut montrer à toute la population, les savoir-faire, les compétences, les talents de nos résidents qui sont prêts à mettre au service de la société."