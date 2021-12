"On était tous prêts, dans les starting-blocks. Il y a bien sûr eu une grande déception lorsque nous avons pris la décision, lundi dernier, d’annuler le village gourmand et festif prévu sur le parking Métropole (un pôle Horeca qu’une bonne dizaine de tenanciers allaient faire vivre, sans parler des concerts et autres animations). Mais il y a aussi eu une grande lucidité: c’était le meilleur choix à faire ". Ainsi Laurent Harduin, échevin des Festivités résume-t-il ce nouveau chamboulement des animations de Noël, après une édition 2020 déjà victime du Covid… Pour autant, dès jeudi et jusqu’à début janvier, Mouscron vivra quand même au rythme des festivités de Noël à travers une série de belles initiatives. En voici le programme…