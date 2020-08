Le programme de la prochaine saison de Fous Rires Garantis est connu !



Ainsi, Cartman, que l’on devait retrouver lors de la précédente saison, foulera la scène du Marius Staquet le 14 mars 2021. Cette nouvelle année sera auparavant ouverte, le 6 janvier, par Pierre Palmade qui présentera ses classiques.



Quelques jours plus tard, le 17 janvier, place à l’imitateur Richard Ruben.



Sont également au programme Renaud Rutten et ses blagues bigardesques, Véronique Gallo et sa vie de famille, le showman Topick, Tony Saint Laurent de l’écurie d’Arthur et, enfin, Patrick Sébastien et son Louis XVI.fr.