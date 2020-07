Grand-Place de Mouscron: une fluidité de circulation pas toujours optimale © DELFOSSE Mouscron - Comines M. Del.

La mobilité au cœur de la cité des Hurlus a connu de sérieuses modifications avec les travaux de la Grand-Place. Il est par exemple désormais possible de la traverser dans les deux sens de circulation.



Si, dans les faits, on insiste beaucoup dans le Plan Communal de Mobilité sur l’écoulement du trafic, la fluidité sur l’organisation de la circulation et sur le fait d’éviter les concentrations, on en est malheureusement assez loin dans la pratique aux heures où la circulation est plus dense dans le centre et aux abords de la nouvelle Grand-Place.



Marc Leman, conseiller communal Ecolo, a par ailleurs épinglé plusieurs exemples qui illustrent les problèmes liés au double sens de la Grand-Place.



“Sortir de la place côté rue des Patriotes peut être compliqué, signale le conseiller. Il suffit que la première voiture doive tourner dans la rue Saint-Pierre et qu’il y ait quelques voitures qui descendent la rue du Moulin pour voir tous les véhicules derrière la voiture en attente se retrouver bloqués. Ils doivent alors attendre le passage au vert suivant avant de pouvoir continuer leur route. Cela génère inévitablement des bouchons.”