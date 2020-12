Le 26 novembre dernier, la présence de grippe aviaire hautement pathogène avait pu être confirmée dans un élevage de poulets à Menin, dans l'entité de Comines-Warneton. Suite à cela, une zone de protection d'un rayon de trois kilomètres et une autre de surveillance de dix kilomètres ont été établies autour de l'exploitation concernée., détaille-t-on du côté de l'administration communale.La zone est ainsi soumise à des mesures strictes. Chaque détenteur doit procéder à l'inventaire des volailles et autres oiseaux qu'il détient, les déplacements de volailles, oiseaux et œufs à couver dans la zone sont interdits et les foires, marchés, expositions et autres rassemblements de volailles et d'autres oiseaux détenus en captivité sont interdits.Cet inventaire est disponible sur le site de l'AFSCA et doit être transmis à la Ville par mail via info@mouscron.be.Pour le reste de l'entité mouscronnoise, les autres mesures restent d'application. Ainsi, toutes les volailles et tous les oiseaux, en ce compris les pigeons, des exploitations avicoles et des détenteurs particuliers doivent être confinées ou protégées de façon à éviter les contacts avec les oiseaux sauvages et le nourrissage et l’abreuvement de volailles et des autres oiseaux captifs doit se faire à l’intérieur ou de façon à rendre impossible le contact avec les oiseaux sauvages. Il est également interdit d’abreuver les volailles et les autres oiseaux captifs avec de l’eau de réservoirs d’eaux de surface ou l’eau de pluie accessibles aux oiseaux sauvages, à moins que cette eau ne soit traitée pour garantir l’inactivation des virus éventuels. Enfin, tous les rassemblements de volailles et d'oiseaux sont interdits, à la fois pour les professionnels et les particuliers.