Désormais connu dans la région d'Ath, Tournai ou encore Mouscron, l’entreprise de livraison Hello UGO n'a pas fini de nous surprendre. Dès ce vendredi 15 avril, elle continuera à se développer à Estaimpuis. Après avoir signé avec la chaîne Burger King, Hello UGO satisfera les citoyens de la commune qui ne disposait pas encore de ce service.

C'est donc à la demande de Burger King, spécialisé dans les burgers plus originaux les uns que les autres, que Dorian Peremans, cofondateur d'Hello UGO a accepté cette collaboration. "Nous essayons de chercher des villes où le service à domicile n'est pas encore implanté. Même si les villes de Tournai et Mouscron travaillaient déjà avec Uber, TakeAway ou nous-mêmes, ce n'était pas le cas d'Estaimpuis. De ce fait, l'occasion était à saisir", précise Dorian Peremans.

"Je ne m'attendais pas à une telle ampleur"

Via l'application Hello UGO, téléchargeable sur l’Apple Store, Google Play ou encore via l’application web, les citoyens peuvent passer leur commande en tout genre. A l'occasion de cette nouvelle collaboration, les estaimpuisiens pourront profiter d'une action inédite. "A l'achat de 15 euros, ils recevront un burger gratuit". Cette action risque sans aucun doute d'intéresser les amateurs de burgers ! "Les retours sont déjà très positifs", poursuit Dorian. "Je ne m'attendais pas à une telle ampleur. Les habitants d'Estaimpuis sont heureux tout comme ceux des environs. Effectivement, nous livrerons dans un rayon de 5 à 6km".

Depuis le coronavirus, la livraison à domicile a véritablement explosé et ce n'est pas Dorian qui dira le contraire. "De base, l'ouverture d'Hello UGO était prévue pour le mois de mai 2020. Avec le confinement, nous l'avons avancée en mars. Aujourd'hui, les citoyens ne savent plus faire sans la livraison à domicile. Certains nous font même appel 2 à 3 fois par semaine", conclut le cofondateur d'Hello UGO.