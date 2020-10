Herseaux: deux faux couvreurs interpellés Mouscron - Comines M. Del. Grâce à un riverain très vigilant, la police a pu mettre fin aux agissements des deux individus. © FLEMAL JEAN-LUC

Ce lundi matin, deux couvreurs suspects ont arpenté la rue des Frontaliers à Herseaux. Ils se sont alors adressés à un des habitants en lui faisant part de leur souhait de réparer sa toiture. L'habitant a refusé et a eu, dans la foulée, le bon réflexe de contacter les services de police de la cité des Hurlus.



Grâce aux informations qui ont pu être communiquées par le riverain, une équipe de patrouille dans le secteur a eu l'attention attirée par des travaux en cours chez un habitant du boulevard Behaeghe, toujours à Herseaux.



"Après quelques renseignements glanés auprès de la propriétaire de l'habitation, il s'est avéré que les deux individus s'étaient présentés chez elle et lui avaient proposé leurs services pour la réparation de sa toiture, détaille la Police Locale de Mouscron. Sans attendre l'accord de l'intéressée, ils avaient alors entamé les prétendus travaux sur base d'un devis de 2 500€, un montant très anormal pour la prestation proposée."



Alors que l'arnaque était proche de se conclure, les deux individus en question ont pu être interpellés et ramenés dans les locaux de la police pour procéder à diverses vérifications. "Ils font l'objet d'une procédure pour travail frauduleux."



Ce fait est l'occasion de rappeler que les victimes de ce type d'arnaques sont souvent âgées. Il est primordial d'être attentifs pour les aînés. "Si vous pensez avoir affaire à un ambulant douteux, contactez directement le 056.863.000."