L'hypothèse d'un trafic de voitures sera d'abord mise sur la table mais la piste a finalement été abandonnée. Grâce à des caméras de surveillance, Yacine a heureusement pu être démasqué sur le parking de Famiflora en train de s'emparer de la voiture. Lors d'un banal contrôle routier, les services de police ont intercepté le véhicule dérobé où à son bord, ils y retrouvent Logan et un autre jeune homme. Les agents ont également constaté que la voiture semblait "en cours de maquillage", des débris de vitre jonchait le sol et une vitre avait été réparée.

Durant son audition, Christopher a déclaré qu'il recevait la somme de 30 euros pour stocker cette voiture volée. Le représentant du ministère public n'a pas hésité à préciser que ce dossier représentait un flou total. Les versions entre les prévenus s'enchaînent et se modifient à chaque reprise. "Dans vos déclarations, vous parlez pourtant d'une Renault Scenic. Pour quelle raison, aujourd'hui, vous dîtes n'avoir jamais eu ce véhicule en votre possession", a interrogé le juge. "Lors de la garde à vue, Logan et Yacine parlaient de ce type de voiture. Sur le coup du stress et de la peur, j'ai dû maladroitement en parler".

Ne possédant aucun antécédent judiciaire, le représentant du ministère public a donc requis une peine de 6 mois de prison à l'encontre de Christopher et Logan. En ce qui concerne Yacine, bien connu du tribunal, il risque une peine d'un an de prison. L'avocat du prévenu considère que ce dossier manque de clarté et a donc sollicité l'acquittement ou une suspension simple du prononcé. Le jugement sera prononcé le 24 mai.