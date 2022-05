C’est un spectacle de désolation auquel Adriano Greco a assisté ce jeudi matin en ouvrant son établissement italien "Don Salvatore", situé à la rue des Cheminots à Herseaux (entité de Mouscron). Ce restaurant disposant d’un espace pizzeria à emporter a été lourdement touché par les averses orageuses tombées durant la nuit. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on peut voir que la cuisine est presque entièrement sous eau.

Les dégâts sont tels que son patron a été contraint de fermer les lieux ce jeudi, le temps de procéder à un état des lieux et de tout nettoyer avec son équipe.

"En rentrant dans le restaurant, j’ai remarqué qu’une partie du plafond de la pizzeria s’était effondrée en raison des infiltrations d’eau. On a aussi subi des fuites dans le restaurant. À certains endroits, il y avait 3 cm d’eau sur le sol. J’attends l’assureur pour procéder au constat, avec l’espoir de pouvoir rouvrir l’établissement le plus rapidement possible. Je croise les doigts pour que l’on puisse accueillir à nouveau nos clients dès demain", nous dit Adriano Greco, sous le choc et complètement dépité par cette mésaventure.

Les dommages sont à ce stade difficiles à évaluer mais le préjudice s’annonce important. "Outre le plafond qu’il faudra refaire, du matériel a été endommagé par l’eau: le cuiseur à pâtes, la chambre froide ou encore les télévisions qui sont hors d’usage", soupire le patron de Don Salvatore.