Le jugement sera prononcé le 24 juin.

Malgré leur jeune âge, Théo et Max (prénoms d'emprunt) se trouvaient ce jeudi, devant la barre du tribunal correctionnel de Tournai pour s'expliquer des faits qui se sont déroulés dans la nuit du 2 au 3 août 2020 à Herseaux. Effectivement, on reproche aux deux prévenus d'avoir mis le feu à une pizzeria et voler par la même occasion, une télévision.Lors de l'audience, seul Théo était présent pour comparaître devant la barre. Manifestement, Max trouvait que les dossiers précédents prenaient du temps et s'est donc éclipsé. Les deux acolytes connaissaient bien les lieux où se sont déroulés les faits. Ils se retrouvaient assez régulièrement à la pizzeria pour passer leur temps libre. Sauf que cette nuit-là, leur objectif n'était pas de déguster une bonne part de pizza mais de voler la télévision de l'établissement. Suite au vol, les deux prévenus ont mis le feu à la pizzeria sans prendre conscience des graves conséquences., déclare Théo.L'avocat de Théo a relaté la situation compliquée que vivait actuellement son client.Durant son réquisitoire, le représentant du ministère public a indiqué que selon Max, il n'avait rien à voir avec l'incendie. Toutefois, il possède un antécédent judiciaire et semble très souvent poursuivi car il ne respecte pas les mesures liées au coronavirus. De ce fait, il requiert une peine de 4 ans d'emprisonnement ferme. En ce qui concerne le jeune Théo, ce dernier, possède un antécédent jeunesse. Le représentant du ministère public requiert donc à son égard une peine de 4 ans d'emprisonnement et espère qu'il prendra conscience de ses actes.