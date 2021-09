"Ce jour-là, j'avais travaillé toute la journée. En rentrant du soir au domicile, mon ex-compagne m'a dit qu'elle allait à l'anniversaire de sa fille et que quelqu'un allait venir la chercher pour s'y rendre. J'ai alors demandé si elle avait un amant et que si c'était le cas, elle devait partir le plus rapidement possible. A la suite de cette déclaration, mon ex-compagne s'est approchée de moi et m'a donné une gifle. Déjà que notre relation était difficile, ce geste était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Sous le coup de la colère, j'ai porté plusieurs coups au niveau de son visage. Il est vrai que j'aurai dû agir autrement comme en appelant les services de police", a déclaré le prévenu devant la barre.

L'avocat de Fabrice a ensuite défendu son client avec des éléments qui n'avaient aucun lien avec les faits selon le représentant du ministère public. "Avec cette dame, Fabrice vit toujours un enfer. Elle pirate son compte Facebook, appelle mon client 20 fois par jour, enchaîne les aventures et ne prend même pas la peine de travailler ou d'entretenir sa maison. Fabrice en avait simplement assez de vivre dans de telles conditions. C'est pourquoi, je sollicite à titre principal la suspension simple du prononcé et à titre subsidiaire un sursis."

Pour le représentant du ministère public, les critiques ou le comportement de son ex-compagne n'entraînent en aucun cas des coups. La victime n'a d'ailleurs pas été épargnée ce jour-là et a subi un traumatisme crânien. Ainsi, ce dernier confirme la peine des 6 mois de prison mais n'est cependant pas contre une peine de travail.

Le jugement sera prononcé le 7 octobre.