Cette scène totalement surréaliste est arrivée suite à un différend entre plusieurs individus.

"J'ai vu quatre personnes s'approcher pour m'agresser, dont un était torse nu avec une hache. J'ai alors voulu fuir, en manœuvrant mon véhicule, j'ai percuté une autre voiture. Mon but n'était pas de faire du mal", déclare le prévenu.

Cependant, selon plusieurs témoins, Mohamed se serait rendu au préalable, au domicile de son ex-compagne muni d'un couteau et en clamant des menaces de mort. " Je vais te tuer, je n'ai pas peur de la prison".

Toujours d'après des témoignages, le prévenu aurait foncé sur les victimes afin de les écraser avant d'emboutir la fameuse voiture. Heureusement, suite à cet événement, seul le compagnon de Mercedes a été légèrement blessé.

Pour l'avocat de Mohamed, certaines choses ne coïncident pas. Effectivement, aucun couteau n'a été retrouvé sur le corps du prévenu ou dans sa voiture. De plus, cinq personnes et non quatre sont arrivées sur les lieux afin de protéger l'ex-compagne de Mohamed dont un individu était muni d'une hache. Au vu de la violence de cette scène, cela prouve bien que ces individus en voulaient à son client. L'avocat du prévenu sollicite donc l'acquittement.

Mohamed ne possède que des antécédents de roulage. Le représentant du ministère public requiert une peine de quatre d'emprisonnement.





Le jugement sera prononcé le 24 juin.

C'est dans le centre de Mouscron que Mohamed, l'auteur des faits a tenté d'écraser son ex-compagne, Mercedes ainsi que son nouveau copain. En octobre 2020, suite à une altercation, la voiture du prévenu, de la marque BMW s'est retrouvée étonnamment sur le capot d'une Peugeot.