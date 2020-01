La Ville a décidé de remplacer les feux tricolores de la rue du Christ à Mouscron.

Aussi, des modifications de circulation seront mises en œuvre entre le lundi 3 février et le vendredi 6 mars, ce qui impliquera des changements d’habitudes pour les automobilistes.

Du lundi 3 février à 7 h au vendredi 6 mars à 17 h, le carrefour situé à l’intersection des rues du Christ, du Dragon, de la Marlière et de la chaussée du Risquons-Tout sera fermé à la circulation. La rue du Dragon (tronçon compris entre la rue des Villas et le carrefour concerné) et la chaussée du Risquons-Tout (tronçon compris entre le carrefour concerné et la rue Courbe) seront mises en cul-de-sac.

La rue de la Marlière (tronçon compris entre la rue du Beau-Site et le carrefour concerné) et la rue du Christ (tronçon compris entre la rue du Nouveau-Monde et le carrefour concerné) seront mises en cul-de-sac et à double sens de circulation.

La rue Neuve (de la rue du Dragon vers la rue du Sapin Vert) et la rue du Sapin Vert (de la rue Neuve vers la rue des Villas) seront mises en sens unique de circulation. Le sens de circulation sur la rue du Bois de Boulogne sera inversée, de la rue du Christ vers la rue Sainte-Germaine.

Commerces accessibles

Il sera interdit de stationner à moins de 20 m des abords du carrefour en travaux ; dans la rue de la Marlière, côté pair, du n° 2 au n° 112 ; dans la rue du Christ, côté impair, du n° 79 au n° 101 ; et dans la rue Neuve.

Pendant toute la durée des travaux, l’accessibilité des piétons aux commerces et habitations restera garantie.