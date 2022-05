En novembre dernier, plusieurs classes de 5e et 6e primaires des écoles de l'entité avaient interpellé les autorités communales par le biais de cartes postales et avaient suggéré de mettre en place des lieux sans tabac. L'ASBL Jeunes à Votre Service, via le Conseil Communal des enfants et des jeunes, participe à l'aménagement du site Générations sans tabac en y plaçant trois cendriers sondages. Ceux-ci seront installés sur les trois zones fumeurs.





Diverses activités sportives et ludiques (gratuites) à faire en famille ou entre amis seront proposées durant la journée comme notamment: un tournoi de pétanque, un parcours géocoaching, du bubble-foot et d'autres activités pour les enfants.





Le club de l'Olympic proposera son apéro et le conseil communal des enfants et des jeunes préparera des gâteaux pour les plus gourmands. Le CLPS-HO ainsi que l'Observatoire de la Santé du Hainaut seront présents pour informer les personnes sur la consommation de tabac.





En ce qui concerne Lys Nature, elle sensibilisera les visiteurs sur les déchets de mégots.

A partir du dimanche 22 mai, le site comprenant l'AGISC et la MJC (rue des Arts à Comines) deviendra le premier site Générations sans tabac de Comines-Warneton. Une inauguration officielle par les autorités communales aura lieu à 12h tandis que différentes animations seront proposées de 11h à 16h.