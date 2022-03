Un incendie s'est déclaré samedi matin dans une maison de Comines. Un four défecteux est à l'origine du feu. Absente au moment des faits, l'occupante des lieux devra être relogée, indiquent les pompiers de Warneton.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés samedi, vers 02h30 du matin, qu'un incendie s'était déclaré dans une maison de la rue du Pont Neuf à Comines. Venant de l'arsenal de Warneton, une autopompe, un camion-citerne, un camion-échelle, un véhicule de commandement et une dizaine de pompiers ont été dépêchés sur place. Réveillé par une alarme, c'est le voisin de la maison en feu qui alerté les services de secours. Au moment de l'incendie, l'occupante des lieux n'était pas chez elle. "L'incendie a pris naissance dans la cuisine au niveau d'un élément électroménager. C'est un four défectueux qui est à l'origine du feu. La cuisine a été totalement détruite. Dans le reste de la maison, les dégâts dus à l'eau et aux fumées sont conséquents. Cette maison n'est plus habitable. L'occupante sera relogée chez des amis", indiquait samedi vers 08h30 le lieutenant Philippe Verhaeghe qui a dirigé l'intervention. Les pompiers sont restés sur place jusqu'à 05h00 du matin.