Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés ce lundi soir, vers 22h10, qu'un incendie s'était déclaré dans un bâtiment situé au n°69 de la route de Frelinghien à Warneton, dans l'entité de Comines-Warneton.



Venant de la caserne de Warneton, deux autopompes, un camion-citerne, un camion échelle et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux.



"À notre arrivée sur place, la toiture était déjà entièrement embrasée et les flammes sortaient déjà par les fenêtres", explique le capitaine Jimmy Lahousse qui a dirigé l'intervention.



Le feu a pris naissance dans une maison quatre façades composée d'un rez-de-chaussée, d'un étage et de combles. "Fort heureusement, cette habitation était isolée. Il n'y avait donc pas de risques de propagation à des maisons contiguës. Avec le couvre-feu en France, il y a très peu de passage dans ce coin. Le feu a probablement couvé pendant un bon moment avant que l'on ne s'en rende compte", précise l'officier.



Malgré les moyens déployés, une vingtaine de pompiers, cette habitation a totalement été détruite. Cette maison n'étant pas occupée, l'origine du feu est jugée suspecte. Une enquête a été lancée par la police de la zone de Comines-Warneton.



Les pompiers sont restés sur place jusqu'à 3h du matin afin de déblayer les lieux.