"Pour nous, c’est une simplification administrative: en deux minutes, l’inscription est enregistrée. Pour les parents, c’est de l’inquiétude en moins car il n’y a plus l’attente de la confirmation de cette inscription. Quand on a pris connaissance de cette nouvelle mesure relative aux “établissements présumés incomplets”, on a ainsi été agréablement surpris", résume dans un sourire Virginie Gekiere, directrice adjointe de l’Institut Saint-Charles (Luingne – Dottignies).

Si le site luingnois, sur lequel elle officie, a pu être "présumé incomplet" et proposer ce système direct d’inscriptions, c’est parce qu’il n’atteint pas le nombre de places déclarées à l’administration (voir ci-dessous).

En ligne de mire, la centaine d’inscriptions

"Dans la région, je pense d’ailleurs qu’une majorité d’établissements sont dans ce cas de figure", relève la directrice adjointe, qui détaille: "Chez nous, on annonce chaque année disposer de 120 places (6 classes de 20 élèves) mais on tourne autour d’une centaine d’élèves habituellement. Cette année, on a même connu une baisse: l’ouverture récente de l’école secondaire à Estaimpuis ne nous a pas fait de bien, mais l’on comprend évidemment que les enfants aillent dans l’établissement le plus proche de leur domicile. On espère un retour à la normale de nos effectifs à la prochaine rentrée".

Un bon démarrage

Pour l’heure, les inscriptions démarrent fort à la rue Curiale. Le téléphone et la plateforme en ligne de l’école chauffent. "Les parents se précipitent pour prendre rendez-vous. Mais il n’y a pas d’inquiétude à avoir: nous avons pour obligation d’enregistrer toute demande qui sera faite jusqu’au 11 mars, date de fin de la première période d’inscription. Quitte même, indique le décret, à dépasser la capacité de places déclarées! – ce qui ne sera pas le cas. Pour compléter les effectifs, une seconde période débutera le 25 avril. Ce sera alors la politique du premier arrivé, premier servi, souligne Virginie Gekiere.

Parmi les parents qui poussent la porte de l’Institut en ces premiers jours d’inscription, la directrice retrouve des visages rencontrés lors des visites de l’école programmées sur rendez-vous, le samedi, en janvier. "Pour des raisons sanitaires, un professeur guidait chaque famille. C’est un procédé que l’on gardera par la suite car on s’est rendu compte qu’il nous permettait de mieux connaître nos futurs élèves qu’avec notre formule habituelle, qui consistait en une grande réunion pour tous, souligne l’ex-professeure de mathématiques, avant de confier: "Bien sûr, ces chiffres d’inscriptions sont importants pour une école et on les regarde de près: les premières secondaires constituent la base et l’avenir d’un établissement."

Deux nouvelles mesures

Si un nouveau décret "inscription" a été adopté par le Parlement de la Fédération Wallonie Bruxelles en janvier, pour cette année, la procédure d’inscription reste inchangée. Deux nouvelles mesures sont toutefois déjà en application: les établissements présumés incomplets donc, et la possibilité pour les élèves de 1re année différenciée de participer au processus d’inscription.

Voici ce que dit le texte: "Un établissement "présumé incomplet" peut valider immédiatement et définitivement une demande d’inscription durant la période d’inscription, du 14 février au 11 mars.

Pour ce faire, il faut que la direction de l’établissement marque son accord pour qu’il soit "présumé incomplet" et que ce dernier réponde aux conditions cumulatives suivantes: ne pas avoir été complet durant les 3 années précédentes; ne pas avoir reçu une demande supérieure au nombre de places déclarées durant les 3 années précédentes; ne pas déclarer un nombre de places inférieur à celui de l’une des 3 années scolaires précédentes. "

En ce qui concerne la seconde mesure, elle permet aux élèves de 1re différenciée de participer à la période d’inscription en même temps que les 6e primaires et de bénéficier des mêmes priorités, s’ils souhaitent changer d’école pour la 1re commune.

"Nous devrions encore devoir refuser des élèves"

Si la majorité des établissements de Wapi sont considérés comme "présumés incomplets", pour certains, le stress de savoir si l’inscription sera bel et bien prise en compte reste d’actualité. Notamment aux Ursulines-La Madeleine, à Tournai.

Depuis plusieurs années, l’ULM Les Ursulines – La Madeleine (Tournai) est dans la liste des écoles dites "complètes". "L’année dernière, nous avions dû refuser une cinquantaine d’inscriptions, et cette année, nous devrions encore devoir refuser des élèves inscrits, relève Damien Masquelier, le directeur. Les inscriptions ont démarré en force: déjà une vingtaine ce lundi! Et par rapport aux rendez-vous pris dans les jours et semaines à venir, cela représente 90% des places disponibles. Et cela, en sachant aussi que nous avons accueilli environ 150 élèves pour les visites de l’école… Il semble que le fait que nous ne soyons pas considérés comme “présumés incomplets” ne décourage pas les parents et les élèves. Intéressés par les options de l’école, notamment le sport et les arts d’expression, mais aussi par le projet pédagogique, ils n’hésitent pas à tenter leur chance." L’école tournaisienne peut accueillir jusqu’à 100-110 élèves en première secondaire.

Toutes les inscriptions seront prises en compte jusqu’au 11 mars prochain. Elles ne seront cependant pas définitives, comme c’est le cas dans les établissements scolaires considérés comme "présumés incomplets", laissant ainsi jusqu’en avril, le stress chez les parents et les jeunes de savoir si l’inscription sera bel et bien prise en compte. "S’il y a davantage d’inscriptions que de places disponibles, une commission de la Fédération Wallonie Bruxelles opérera à un classement et à une sélection en fonction de certains critères… Les élèves non retenus devront dès lors se tourner vers l’école de leur second choix."