Voilà maintenant quelques années que la commune d’Estaimpuis propose à ses citoyens le Pass Culture. Ce dernier est ainsi né d’une collaboration avec les proches communes françaises de Toufflers, Willems, Sailly-lez-Lannoy, Lannoy, Lys-lez-Lannoy et de Leers.

"Nos citoyens peuvent acquérir ce Pass Culture gratuitement et il leur permet de bénéficier d’une réduction sur tous les événements culturels qui sont organisés au sein de notre commune mais également sur les communes françaises qui le proposent également", signale le bourgmestre d’Estaimpuis, Daniel Senesael, qui a la culture dans ses compétences.

"Les objectifs sont multiples. Le Pass Culture permet d’abord l’accès à la culture au plus grand nombre et fait également bénéficier ses détenteurs d’une diversité culturelle plus importante avec les communes qui font partie de l’opération."

Par ailleurs, toutes les personnes qui possèdent le Pass Culture sont intégrées dans un mailing qui les met au courant, en avant-première, des initiatives et spectacles culturels qui peuvent leur être proposés.

Pour obtenir ce Pass, rien de plus simple ! Les habitants de l’entité doivent simplement se rendre au sein de la maison communale munis de leur carte d’identité. "Le Pass sera alors imprimé et plastifié avant d’être remis à la personne qui en fait la demande." Ses adeptes sont déjà nombreux ! "Depuis son lancement, plus de 400 Pass Culture ont pu être distribués."

Estaimpuis, l’entité qui vit, accorde en tout cas une importance toute particulière à la culture avec un programme particulièrement chargé en expositions, spectacles, concerts, excursions et autres fêtes. Le tout à des prix démocratiques, voire totalement gratuits. Juste avant les dernières restrictions liées à la crise sanitaire, la commune avait, par exemple, organisé son premier salon du livre. Et ce n’est pas le confinement qui va priver les Estaimpuisiens de culture !

"On essaie de maintenir ce contact social, qui nous semble indispensable, de par la culture. Je prends l’exemple du concert de Noël que nous ne pourrons pas organiser de manière physique. Il est cependant maintenu et sera diffusé le 19 décembre en ligne via le site internet et la page Facebook de la commune. La culture fait partie intrinsèque de l’ADN estaimpuisien !"