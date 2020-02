Cette jeune femme qui disperse les aigrettes d’un pissenlit, en illustration de la bonne vieille couverture cartonnée de votre dictionnaire Larousse, représente un symbole fort. Celui de la figure maternelle ensemençant grâce à son souffle.

"Mais, elle témoigne aussi de la capacité qu’ont certaines plantes de disperser leurs graines, à la moindre sollicitation. C’est ce qui me pousse à répandre, à tout-va, la pédagogie active autour de moi. Avec la conviction de la passion et la force de l’expérience" , affirme, avec assurance dans le propos, Sonia Rabah, la directrice fraîche émoulue du Centre éducatif Mitterrand d’Estaimpuis.

Comme une révélation

Diplômée de l’école normale de Mons, en 2009, la jeune femme fait pourtant état d’une solide expérience de terrain. "J’ai enseigné dans une quinzaine d’écoles à discrimination positive et dans l’enseignement primaire et secondaire spécialisés" , résume-t-elle sur son curriculum vitae.

Pourtant, en début de carrière, l’institutrice est taraudée de contrariétés, à la limite de la mauvaise conscience. "Je me suis tout de suite rendu compte que les méthodes pédagogiques traditionnelles ne permettaient pas, la plupart temps, aux jeunes enfants de révéler leur potentiel. Alors, en débarquant à l’école d’enseignement spécialisé de la Goélette, à Leers-Nord, il y a cinq ans, j’ai décidé de bousculer mes certitudes" , se risque à avancer Madame Sonia.

D’explorations en découvertes, l’enseignante, en quête de sens, expérimente pas mal de méthodes qui s’apparentent, en bien des points, à la pédagogie active.

Chef-d’œuvre à la clé

"Ce que le Centre éducatif Mitterrand d’Estaimpuis propose sort incontestablement des sentiers battus. Les adolescents qui en franchiront le seuil doivent s’attendre à être acteurs de leur formation. Et à construire leur apprentissage à partir d’un projet de vie" , résume, en quelques points, la directrice du CEME.

Sonia Rabah entend déjà la raillerie, mais s’inscrit en faux contre les allégations de ses détracteurs. "Tout ce que l’on connaît mal génère méfiance et inquiétude. Car, dans l’esprit des gens, pédagogie active rime trop souvent avec laxisme. Alors que c’est tout le contraire. Pour que nos élèves s’épanouissent et prennent leur sort en mains, ils ont besoin d’un cadre de référence et de discipline" , affirme haut et fort celle qui préside à la destinée du CEME.

C’est la révolution

Car, en pédagogie active, l’élève pose des choix, interroge ses pairs et inscrit son cursus dans une démarche qui le place au centre des préoccupations et de l’action.

"Nous aurons un mode de fonctionnement particulier, voire inhabituel pour nombre d’enfants. À commencer par la prise en compte des rythmes biologiques qui articuleront la journée en deux étapes. Les cours plus théoriques en matinée. Et les activités sportives, l’expression artistique, les techniques de communication ou les ateliers en relation avec la nature, après la pause de midi. Nos élèves apprendront l’autonomie et la coopération. Aucun d’entre eux ne restera en bord de route et chacun présentera, fièrement, son chef-d’œuvre, à l’issue de six ans de formation dans l’enseignement général."

Rendez-vous vendredi

Vendredi prochain, à 20 heures, la direction et le pouvoir organisateur du CEME convient les futurs parents d’élèves, et leurs petites têtes blondes, à une séance de cinéma."Dans la salle des fêtes de l’école en chantier sera projetée L’école du changement , un documentaire réalisé par Anne Schiffman et Chergui Kharoubi. Ces deux réalisateurs ont suivi, durant deux ans, pas à pas, les pérégrinations des élèves de deux écoles bruxelloises qui ont fait le pari de l’autonomie d’apprentissage, de la citoyenneté au quotidien dans la classe, de la bienveillance et de la mixité sociale" , condense, en quelques mots, Daniel Senesael. "Mais, cette séance, sur grand écran, sera surtout suivie d’un échange avec les parents d’élèves. Nous prendrons le temps de répondre à toutes leurs questions. Et nous leur dévoilerons le pacte d’excellence de notre école à pédagogie active" , poursuit Sonia Rabah. Un pacte d’excellence estaimpuisien qui n’aura, à vrai dire, que peu de similitudes avec le plan de sauvetage controversé d’un enseignement francophone à la dérive.