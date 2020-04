Alors qu’il quitte le sas de rencontre familiale, après un petit quart d’heure d’intimité avec son plus jeune fils Christophe, René a beaucoup de mal à trouver les mots pour décrire ce qu’il vient de vivre pleinement : "C’est quelque chose que je ne peux pas vous expliquer, tant je suis conscient d’être un privilégié après avoir vécu ces retrouvailles exceptionnelles", peine à commenter le plus heureux des résidents de l’une des trois maisons de soins et de repos du CPAS de Comines-Warneton.

Mais que se passe-t-il à Ploegsteert ? Alors que quasi partout ailleurs, les directions des homes ont fait opposition aux propositions du gouvernement fédéral de déconfiner progressivement les résidents, depuis lundi après-midi un balai incessant de visiteurs anime la maison de repos et de soins nouvellement inaugurée.

"Si les directions des institutions privées de la région n’ont pas souhaité nous emboîter le pas, les responsables et le personnel des trois maisons de soins et de repos du CPAS de Comines-Warneton ont planché sur un processus de déconfinement, avant même que le gouvernement fédéral ne les y autorise", avance Frédéric Hallez, président du CPAS cominois.

L’opération a débuté, ce lundi matin, à Ploegsteert. "Nous avons décidé de tester notre sas de rencontres dans le plus récent de nos homes, car aucun cas de contamination par le coronavirus n’y a été détecté", explique Frédéric Hallez, toujours en attente des tests de détections des résidents et du personnel, pourtant promis de longue date.

Une liste

Durant toute la semaine, jusqu’à vendredi après-midi, les membres des familles des résidents de la maison de soin et de repos de Ploegsteert peuvent ainsi s’inscrire sur une liste de visiteurs.

"Pas question de laisser entrer qui que ce soit dans l’établissement, il va sans dire. La rencontre entre les résidents et leurs familles se déroule en terrain neutre, à l’extérieur. En prenant d’infinies précautions pour que cet instant de grâce soit aussi le plus sécurisé possible pour tous", ajoute aussitôt le président du CPAS.

Dans la pratique, les familles bénéficient d’un quart d’heure de visite dans le sas de rencontre. Seuls les résidents capables de se déplacer sont autorisés à rejoindre les membres de leurs familles, séparés par un écran transparent, tel un grand miroir, de part et d’autre duquel chacun dévisage, avec attendrissement, son visiteur.

"J’ai beau être mal voyant, vous ne pouvez imaginer l’émotion qui m’a étreint lorsque mon fils Christophe m’a salué de la main en me disant combien il était heureux de me retrouver en aussi bonne santé", décrit René, le regard larmoyant.

Un quart d’heure d’intense émotion qui ne dure pourtant que l’instant furtif d’un feu d’artifice. Car il faut ensuite laisser au personnel soignant le temps de désinfecter complètement le sas. Avant que d’autres visiteurs y laissent échapper leurs larmes de joie, en découvrant un membre de leur famille confiné depuis plus d’un mois. Prochaines étapes pour le sas de rencontres, dans les homes de Comines et de Warneton, les semaines à venir.

Benoît Veys