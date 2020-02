L’idée est en tout cas dans les têtes.

Ces derniers temps, une rumeur circulait annonçant une possible arrivée de Jean-Luc Crucke, actuel ministre wallon du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructure sportives, dans le paysage politique de la cité des Hurlus. Complètement infondée ?

L’idée est en tout cas dans les têtes. "Il faudra voir de quoi sera fait son avenir, soulève Marc Castel. Il est clair que son objectif est de rester ministre à l’échelon régional, voire national. S’il se relance au niveau communal, cela serait évidemment positif pour Mouscron de pouvoir compter sur un homme avec une telle expérience. Il a une véritable vision. En attendant, lui seul saura ce qu’il veut en temps voulu", explique encore le président du MR mouscronnois. "Je serais heureux de pouvoir accueillir mon ami à Mouscron", soulève pour sa part Philippe Bracaval.