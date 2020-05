Il a été décidé également d’interdire l’arrêt et de stationnement dans la rue du 12e de Ligne sur une distance de 20 m en-deçà de la zone chantier. Il est interdit aussi de circuler dans les rues Hocedez ; Curiale (tronçon entre la rue du 12ème de Ligne et la rue du Crombion) et Ruelle (tronçon compris entre la rue de la Liesse et la rue Hocedez). La rue du 12e de Ligne est interdite à la circulation à l’exception de la circulation locale. Cette même voirie est mise en voie sans issue à partir du carrefour des rues Henri Gadenne/du 12e de Ligne. La rue de la Liesse (tronçon entre la rue Henri Gadenne et la Place de Luingne) est interdite à la circulation à l’exception de la circulation locale. Ce même tronçon est mis en voie sans issue à partir du carrefour des rues Henri Gadenne/de la Liesse. L’accessibilité des piétons aux commerces et habitations reste garantie. Le dépôt des sacs noirs aux armoiries de la ville de Mouscron pour la collecte des déchets se fera aux extrémités de la zone de chantier.

