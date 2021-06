L'accès au rond-point de la chaussée de Luingne au dessus de la Route de la Laine finalement accessible à partir de vendredi Mouscron - Comines M. Del. La pose de glissières métalliques doit encore être achevée. © Ville de Mouscron

Ce mardi matin, la bourgmestre Brigitte Aubert (cdH) et l'échevine des Travaux Marie-Hélène Vanelstraete (cdH) ont fait le point sur les travaux de la Route de la Laine.



Présentes sur le chantier du rond-point de la chaussée de Luingne, surplombant la route de la Laine, elles ont malheureusement dû annoncer un report de l'ouverture partielle à la circulation de ce giratoire.



En effet, initialement programmé ce mercredi 2 juin, l'accès sera finalement possible à partir de ce vendredi 4 juin.



"Afin de garantir la sécurité maximale de tous les usagers, et d'éviter notamment des chutes de plusieurs mètres en contrebas, il convient de terminer la pose des glissières métalliques au centre du rond-point avant d'ouvrir la voirie à la circulation pour rallier tout droit Luingne à Herseaux et inversement", signale-t-on du côté de l'administration communale.