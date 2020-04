Des mesures sont mises en place pour préparer au mieux l’arrivée de bébé.

Alors que nous traversons une crise sanitaire inédite et que les mesures de confinement sont plus que jamais en vigueur, la vie ne s’arrête pas pour autant. Et outre les mauvaises nouvelles liées aux décès, il y a heureusement toujours les bonnes liées aux heureux événements que sont les naissances.

Bébé ne va d’ailleurs légitimement pas attendre la fin de la crise du Covid-19 pour venir à la rencontre de ses parents. Cependant, certaines futures mamans craignent d’accoucher en cette période de confinement. Notamment à la suite des limitations des visites ou encore à la prise de mesures sécuritaires.

Évidemment, les hôpitaux se sont adaptés à la situation. C’est par exemple le cas au sein du Centre Hospitalier de Mouscron.

"L’organisation habituellement proposée en maternité a été revue et adaptée à la situation que nous connaissons tous, confirme-t-on du côté du CHM. Des mesures spécifiques ont été instaurées pour préserver au maximum les patientes qui vont donner naissance à leur enfant. Les sages-femmes suivent scrupuleusement les recommandations institutionnelles en matière d’équipement de protection."

Et pour une maman infectée ?

Une salle d’accouchement en maternité et une salle d’opération pour réaliser une césarienne ont également été dédiées aux mamans présentant les symptômes du coronavirus. "Ces mesures sont posées dans le but d’éviter toute contamination avec les autres mamans. Une protection adéquate portée par le personnel soignant est également de rigueur dans ce cas de figure."

La présence d’un proche continue également à être autorisée. Les règles de protection pour éviter les contaminations sont alors rappelées aux parents.

Enfin, le confinement en chambre seule et une surveillance attentive devront être d’application pour une maman infectée du Covid-19.