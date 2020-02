Voilà maintenant un peu plus de sept ans que le MR a trouvé sa place dans la majorité de la cité des Hurlus aux côtés de l’indéboulonnable CDH. Si, lors de la précédente législature, Marc Castel, président du MR mouscronnois, ne cache pas avoir souvent râlé face aux personnes affirmant que son parti était scotché au CDH en n’ayant rien à dire, il se montre désormais plus serein.

"C’était déjà faux à l’époque et ça l’est encore plus désormais, souligne l’ancien échevin du Personnel. Quand on regarde la déclaration de politique communale (DPC) et le Plan stratégique transversal, on retrouve de nombreuses choses de notre programme. On ne peut pas se plaindre, on a été entendus, même si j’ai râlé sur la forme de la DPC où on retrouvait le terme humanisme à toutes les pages."

Marc Castel évoque également une présence auprès des citoyens.

"On ne pourra certainement pas venir nous reprocher d’être, à l’instar du CDH, sur le terrain à longueur d’année. Nous sommes présents à la moindre manifestation. Cela me fait rire quand j’entends certains dire Mouscron, c’est nous (en référence à la campagne lancée il y a quelques semaines par la députée sénatrice socialiste Fatima Ahallouch, NdlR). S’ils étaient sur le terrain, il n’y aurait pas besoin de faire une plateforme internet pour avoir des idées pour faire leur programme de 2024. C’est, pour moi, assez déplacé."

Des avancées en termes de sécurité

Lors de la dernière campagne des élections communales, la priorité des libéraux hurlus était liée à la sécurité. "Et nous avons eu gain de cause dans pas mal de domaines", se félicite en tout cas le président du MR mouscronnois.

"Nous avions proposé d’équiper nos forces de police d’équipements plus modernes. Cela sera chose faite avec le pistolet à impulsion électrique et avec les bodycams. On avait également proposé d’installer des caméras intelligentes sur les axes pénétrants, cela sera fait. Au même titre que les contrôles renforcés de tabac shop et autres magasins de nuit par des équipes multidisciplinaires."

L’échevin MR David Vaccari, en charge de l’Instruction publique, confirme.

"On ne partage pas le pouvoir avec le CDH mais nous cogérons la commune, c’est plus conforme à l’esprit des temps actuels. Être dans la majorité ne nous permet plus véritablement d’élever la voix comme on peut le faire quand on se trouve dans l’opposition. Cela ne nous empêche cependant pas de nous faire entendre en réunion de collège. En attendant, nous n’avons pas encore connu de véritables points de friction, si ce n’est des avis divergents relatifs à l’essor économique à donner à Mouscron. Pour le reste, on sent bien que l’ambiance est très sereine et constructive sur les différents projets."

Un premier bon travail durant six ans

Et si, au lendemain des élections communales, le MR n’a pas été le premier choix du CDH pour former la majorité, cela n’a visiblement en rien entaché les relations de travail des deux partenaires.

"Il n’y a qu’Ecolo qui peut se mordre les doigts, c’était à eux normalement d’être au pouvoir. De notre côté, nous étions satisfaits du travail effectué avec le CDH durant la dernière législature. Jamais nous n’aurions d’ailleurs accepté de s’allier avec des rouges et des très rouges simplement pour mettre le CDH dehors", se confie Marc Castel.

De son côté, David Vaccari nuance. "J’ai beaucoup d’estime pour Simon (Varrasse, chef de groupe Ecolo, NdlR) mais je trouve que de temps en temps, d’un point de vue local et plus général, cette fatalité qu’a Ecolo à se positionner comme moralisateur les empêche de penser qu’on peut faire au lieu de tout le temps dire. Et justement pour faire, il faut avoir un peu l’humilité de reconnaître qu’on n’a pas raison à 100 %. Il vaut donc mieux se retrouver dans la majorité pour implémenter 10 % de son programme que 0 dans l’opposition."