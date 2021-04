L'antenne radio située à l'arrière du bâtiment de la MJC à Comines va être démontée Mouscron - Comines M. Del. Suite à cette action, des perturbations sont à prévoir dans la rue de la Procession. © FLEMAL JEAN-LUC

Ce mercredi, de 7h30 à 13h, des perturbations de circulation sont à prévoir au sein de la rue de la Procession suite au démontage d'une antenne radio située à l'arrière du bâtiment du Centre Culturel MJC.



En effet, le stationnement sera interdit des deux côtés de la voirie dans la rue de la Procession depuis son carrefour avec la rue des Canons jusqu'à son croisement avec la voire d'accès arrière du CHM. Il en va de même en ce qui concerne la circulation.



L'accès sera interdit à la rue de la Procession sur un tronçon compris entre son croisement avec la rue du Faubourg et la voirie d'accès au CHM et à la rue des Canons depuis son croisement avec la rue de Warneton jusqu'à la rue de la Procession. La circulation locale y sera toutefois toujours autorisée.



Des déviations seront mises en place via la rue du Faubourg et la rue de Warneton.