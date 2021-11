L’école communale d’Obigies fait face à de nombreuses absences dont certaines liées à des infections au covid.

"Seuls cinquante pour cent des élèves sont présents à l’école. Certains sont positifs, d’autres ont des symptômes mais n’ont pas été testés. De plus, des instituteurs sont également écartés", explique Aurelien Brabant. "Les classes devant fermer à partir de deux cas de Covid, et les professeurs remplaçants étant difficiles à trouver, nous avons pris la décision avec l’échevine et le directeur de fermer l’école pour la semaine."

Les parents des élèves ont été invités à réaliser des autotests sur leurs enfants d’ici vendredi afin que ceux-ci puissent revenir à l’école dès lundi prochain s’ils ne sont pas positifs. "La situation sera de nouveau analysée à ce moment-là", précise Aurelien Brabant qui n’écarte pas la possibilité de fermer l’école pour une semaine supplémentaire.

Concernant le marché de noël prévu pour le week-end du 10 décembre, il a été décidé que celui-ci n’aurait pas lieu. Le bourgmestre espère cependant que la déambulation d’échassiers pourra se faire aux différents lieux prévus: place de Pecq, place d’Herinnes, place d’Obigies et Parc de Warcoing. Ce spectacle ne pourra avoir lieu qu’en présence de maximum 400 personnes.

Le cinéma du 10 décembre, pour les enfants, qui marquait le début du marché de Noël, lui, est bel est bien maintenu.