Malheureusement, ce sont bien souvent les mêmes noms de propriétaires qui reviennent dans ce type de dossiers. "Ce n'est pas l'argent qui pose problème mais la volonté de réaliser les travaux. Dans ce cas fermer le bâtiment et priver les propriétaires des revenus qu'ils en tirent est la seule solution pour arriver à un résultat correct. De nombreux autres propriétaires collaborent activement avec nos services et leur architecte pour mettre leurs biens aux normes."



Lorsqu'un arrêté est pris et que le bail prend fin, les locataires ne sont pas laissés sur le côté. "Plusieurs possibilités leur sont offertes tout comme pour un relogement après incendie", assure la bourgmestre. Il leur est ainsi proposé la location d'un autre bien dans le privé ou, éventuellement, auprès de la Ville ou le recours au CPAS. "À ce titre, la Ville de Mouscron met actuellement treize logements à disposition du CPAS pour remédier à de tels problèmes. Il va de soi que la Ville de Mouscron soutient toutes les initiatives solidaires qui se développent en réponse aux drames de vie vécus par les personnes concernées par des problématiques de mal-logement."



À l'heure actuelle, 30 dossiers de salubrité sont traités au sein du service Patrimoine, allant du premier contact avec les locataires jusqu'à un éventuel arrêté. Les dossiers de surpeuplement, plus simples, ne sont pas repris dans ce nombre.



Les marchands de sommeil sont, malheureusement, un phénomène bien d'actualité. Des personnes qui profitent de la faiblesse financière de certaines personnes pour les loger dans des logements inadéquats. D'autres personnes offrent parfois des logements plus décents en taille mais complètement insalubres.La Ville de Mouscron prend ce problème au sérieux. Voilà d'ailleurs deux ans que son service Patrimoine dispose parmi ses membres d'une personne qui est affectée à temps plein au traitement des dossiers de salubrité et de surpeuplement, mais aussi de permis de location., soulève la bourgmestre Brigitte Aubert.L'insalubrité peut prendre différents types de forme. Il peut être de surpeuplement où le nombre de personnes dans le logement est trop important par rapport à la superficie de celui-ci ou pour manquement aux règles de sécurité et d'hygiène.