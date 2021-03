Lors du dernier conseil communal estaimpuisien, l'opposition a, sans surprise, tenu à réagir à la sanction qui a été infligée au Premier échevin Quentin Huart (PS-LB) qui s'est vu, il y a quelques semaines, être privé de toutes ses attributions scabinales pour une durée de trois mois.



"Sans vouloir raviver la braise dans l’affaire médiatique concernant la sanction du Premier échevin, je souhaite que toute information ou toute lumière pouvant nous aider à comprendre ce qui s’est réellement passé soit communiquée à notre assemblée, a dans un premier temps demandé le conseiller Bernard Wattez (Pour vous !). Comment expliquer également l’attitude de deux échevines qui adoptent une position différente de celle du Collège Communal en réunion de CCATM ? Monsieur le Premier échevin peut-il nous expliquer pourquoi il a demandé de changer le PV de la CCATM ? Au final, il reste beaucoup de zones d’ombre."



Le chef de groupe Ecolo, José Lericque, a également demandé au bourgmestre Daniel Senesael de justifier cette prise de position.



"Je souhaite souligner que la décision prise par le collège communal, une décision qui nous prive d'une force vive, laquelle doit nous être utile dans le cadre de notre travail à tous, presté au profit des habitants de notre commune, n'est pas de celles que l'on prend de gaieté de cœur tant la bonne réalisation des projets lancés et menés au sein de la commune d'Estaimpuis nécessite le travail, les qualités et la réflexion de l'ensemble des membres du collège", a d'emblée précisé le bourgmestre Daniel Senesael (PS-LB).



Ce dernier a encore motivé cette décision. "Un membre du personnel communal ayant œuvré de manière conséquente à la mise en place du projet exposé lors de la réunion de la CCATM et ayant participé à ladite réunion nous a interpellés d'une manière pour le moins explicite pour nous informer que le projet avait été dénaturé par l'échevin de l'urbanisme malgré son adoption à l'unanimité par le collège."



Pour le bourgmestre, "ce retrait temporaire des attributions ne représente, ni plus ni moins, qu'un rappel des responsabilités de chacun à l'égard des décisions prises collégialement et vise à garantir que les efforts fournis individuellement par chacun des membres du collège puissent se poursuivre de la meilleure des manières dans l'intérêt collectif des Estaimpuisiens".



Les deux échevines citées par Bernard Wattez ont également pris la parole. "Quand le dossier est arrivé la première fois au collège, nous avons tous eu l'occasion d'émettre des avis par rapport au projet. La CCATM s'est déroulée dans un second temps. Là, on a eu une autre vision, un autre aspect qui a été soulevé par les membres de la CCATM auquel nous n'avions pas forcément pris conscience lors de la première présentation au Collège. Voilà pourquoi mon vote a été différent de celui que j'avais émis lors de la première présentation au Collège. Il était pour moi important d'entendre les différentes remarques des membres de la CCATM, notamment concernant la mobilité", a dévoilé l'échevine Adeline Vandenberghe.



"En fonction des arguments et des éléments de réflexion que les membres de la CCATM ont exprimés en termes, notamment, de mobilité et de hauteur d'infrastructure par rapport à d'autres bâtiments, j'ai jugé que ces réflexions étaient pertinentes. Suite à cela, je me suis abstenu car j'ai jugé les éléments de réflexion pertinents. Je n'ai cependant pas refusé le projet", a ajouté l'échevine Sophie Vervaecke.



Le principal intéressé, Quentin Huart, a quant à lui assurer vouloir aller de l'avant. "On est arrivé dans une situation où l'on a plus parlé des querelles personnelles plutôt que d'un projet qui allait voir le jour à Estaimbourg. Ce projet a été défendu par le Collège et cela a été défendu devant la CCATM. Je n'ai aucunement orienté le débat, ni le vote, ce qui est interdit par le ROI de la CCATM. Après ma mise à pied, j'ai pris contact avec le président de la CCATM qui me l'a confirmé. On a essayé de jouer la carte de la transparence jusqu'au bout. J'essaie de faire mon travail du mieux que je peux. Ma liberté est de pouvoir dire que je ne suis pas d'accord avec cette décision. Il faut maintenant aller de l'avant, cessons de nous quereller, travaillons ensemble."