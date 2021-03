L'utilisation des bodycams alimente les débats à Mouscron Mouscron - Comines M. Del. © BELGA

Ecolo et PS ont livré leur point de vue ainsi que leurs interrogations sur le sujet au commissaire-divisionnaire Jean-Michel Joseph.



Lors du dernier conseil de police de la cité des Hulus, les élus ont dû se prononcer sur l'autorisation à donner aux agents de la zone de police de Mouscron pour l'utilisation de bodycam sur le territoire mouscronnois. Un sujet qui a fait débat.



Sur la même longueur d'onde, les groupes Ecolo et PS partagent les mêmes inquiétudes et sont intervenus sur le sujet. Anne-Sophie Rogghe, conseillère Ecolo, a dans un premier temps fait part de certaines interrogations.



"Il y a d'abord un problème de déséquilibre dans le rapport citoyen/policier. C'est la police qui va décider s'il actionne ou pas sa bodycam. Le citoyen, qui y serait confronté, n'a rien à dire. On doit juste l'informer qu'on le filme." L'absence de mémoire tampon était également déplorée. "C'est le policier qui décide à partir de quand on filme et on n'a aucune image ni son avant ce moment zéro. On ne sait rien de ce qui s'est passé avant."



Anne-Sophie Rogghe remet également en question l'argument de la police assurant la désescalade, le but étant de protéger et d'augmenter la sécurité des policiers. "Personnellement, j'en doute. Au contraire, cela pourrait exacerber le conflit. De plus, nous n'avons pas de preuve que cela fonctionne puisqu'il n'y a jamais eu d'évaluation. Aucun chiffre ne permet non plus d'affirmer que cela va limiter les violences sur les policiers."



La conseillère Ecolo expliquait encore que l'utilisation des caméras ne sera pas limitée au besoin du policier de se protéger mais sera un moyen de preuve bien plus large pour n'importe quelle infraction. "C'est Big Brother qui pourra être partout, contre tous les citoyens comme moyen de preuve judiciaire. Cela pose un problème éthique et légal."



Du côté du PS, la cheffe de groupe Fatima Ahallouch expliquait que ce sujet n'était pas anodin. "Les enjeux sont nombreux, assurait-elle. On parle de quarante bodycams qui sont coûteuses dans un contexte financier qui est difficile. En cas de test non concluant, quelle est la porte de sortie ? Que deviendront ces bodycams ? Pour se donner une idée, la zone de Bruxelles-Nord a décidé de commencer par s'équiper de huit bodycams afin de faire un test."