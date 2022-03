Les transporteurs routiers sont frappés de plein fouet par la hausse du prix du carburant. "La situation est catastrophique. Nous devons être davantage soutenus", assure un dirigeant des Transports Reheul (Warcoing).

L’explosion des prix de l’énergie (électricité, gaz, mazout et carburant) pèse très lourdement sur le portefeuille des particuliers et des entreprises. En première ligne de ces hausses folles (NDLR: plus de 2,20€ le litre à la pompe la semaine passée), le secteur du transport routier souffre. Et pas qu’un peu!

"Le diesel représente habituellement 30% de nos dépenses", nous explique Guillaume Reheul, administrateur de l’entreprise familiale établie dans le zoning de Warcoing.