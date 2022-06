Dans la cellule 65 du MIM (Marché international mouscronnois), des volontaires se donnent rendez-vous plusieurs fois par semaine pour faire tourner l’antenne hurlue de la Banque alimentaire du Hainaut-Occidental et de Mons-Borinage. "Nos bénévoles sont de plus en plus âgés. Certains d’entre eux ne peuvent plus venir. En parallèle, la précarité et le nombre de personnes démunies augmentent", déplore Jacques Vandenschrik.