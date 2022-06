Depuis la mi-mai, un important chantier de voirie est en cours le long de la Barrière de Fer (N50) à Espierre-Helchin, à la limite de Pecq et de Dottignies. En plus de l’intervention des impétrants et de la pose d’un nouvel égouttage, une profonde réfection de voirie est annoncée.

L’unique piste cyclable à double sera aussi remplacée par une piste cyclable de 2 m de large dans chaque sens de circulation. De nouveaux marquages seront mis en place pour sécuriser les cyclistes. Des changements sont également à signaler au niveau de l’aménagement de la route : le tourne à gauche en direction de Courtrai sera supprimé et il n’y aura qu’une seule bande de circulation de part et d’autre de la chaussée. La zone sera placée en 50 km/h entre le parc industriel et le carrefour de la Barrière de Fer.