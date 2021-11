La bibliothèque de Mouscron innove et propose désormais à ses usagers un tout nouvel espace consacré aux jeux vidéo. Avec l’essor du « gaming » ces dernières années, il était devenu évident et essentiel pour la bibliothèque d’intégrer pleinement ce média à ses collections. Cette nouvelle offre culturelle permet notamment de se rapprocher des adolescents, un public plus difficile à capter.

Avec deux nouvelles consoles, une PS5 et une Nintendo Switch, le programme se veut riche et varié. Mario Kart, Fifa 22, Minecraft, Gran Turismo … autant de jeux à venir découvrir ou redécouvrir.

"Les jeunes ont été agréablement surpris de cet espace consacré aux jeux vidéo qui est accessible depuis le mois de septembre", précise Baptiste Duriez, médiateur culturel numérique. Malgré cette nouveauté, la bibliothèque de Mouscron n'a pas peur de perdre son public cible... bien au contraire. "Pour la bibliothèque, cet espace dédié aux jeux, n'est en aucun cas une crainte. Elle évolue avec son temps et se diversifie dans le secteur culturel. De plus, comme les séances durent 30 minutes, les jeunes ont tendance à s'immiscer dans les livres en attendant leur partie", pécise Baptiste Duriez, médiateur culturel numérique.

L’espace jeux vidéo est accessible gratuitement un mercredi sur deux de 14h à 17h et un vendredi sur 2 de 15h30 à 17h30. Les sessions de jeux durent 30 minutes et peuvent accueillir jusqu’à 4 joueurs en même temps. "Nous donnons la possibilité aux jeunes de jouer une partie pendant 30 minutes. Cela permet d'éviter qu'ils restent des heures face à un écran et donner à tout le monde la possibilité de jouer".

Pour plus d’infos rendez-vous sur : www.bibliotheque-mouscron.be