© DR

C'est un projet personnel que Laurent Harduin est en passe de concrétiser. Le Mouscronnois laisse de côté sa casquette d'échevin de côté pour enfiler celle d'écrivain. Il va effectivement sortir d'ici quelques semaines un recueil, intitulé La bille ne fait pas le stylo, comprenant une trentaine de ses textes où les mots s'amusent au désarroi de son auteur !, nous explique-t-il.Laurent Harduin a ainsi retapé ses anciens textes auxquels il a rajouté les petites chansons écrites durant le confinement., ajoute-t-il.La bille ne fait pas le stylo est ainsi un ouvrage 100% local.On y retrouvera encore Fabian Le Castel, qui s'est chargé du portrait de l'auteur, mais également Christian Debaere, directeur du centre culturel de Mouscron, pour la 4e de couverture ou encore une incursion Stéphane Pauwels qu'on ne présente plus.Et comme un ouvrage est toujours plus agréable à déguster quand il est illustré, Laurent Harduin a pu compter sur Jean-Marc Krings, qui a dernièrement assuré une reprise de Bob et Bobette et qui est actuellement occupé sur un ouvrage sur les Diables Rouges, pour s'occuper de la couverture.Le livre devrait être disponible d'ici le mois de mai et on ne peut que vous conseiller de l'acheter, d'autant plus que c'est pour une bonne cause !, souligne encore Laurent Harduin.(Verfaillie, propriétaire du cinéma NdlR)Les personnes qui souhaitent se procurer cet ouvrage peuvent déjà le précommander via le site dédié labillenefaitpaslestylo.be , conclut Laurent Harduin.